Maasmechelen/Borgloon/Beek

In het onderzoek naar de criminele organisatie die op grote schaal cocaïne verhandelde, werd ook de vrouw van Lucio Aquino opgepakt. In tegenstelling tot vier andere Limburgers werd zij donderdag niet aangehouden. In Nederland werd een 37-jarige belastingadviseur uit Schinnen naar de gevangenis gestuurd.