Zilver voor België: Tuur Dens kroont zich op WK baanwielrennen tot vicewereldkampioen in de scratch

Tuur Dens (21) is op het WK baanwielrennen in het Franse Roubaix tweede geworden in de scatch, een wedstrijd van 60 ronden. In de eindsprint moest onze landgenoot enkel de Fransman Donavan Grondin laten voorgaan. Brons was voor de Brit Rhys Britton.

Dens reed in Roubaix zijn eerste elitewereldkampioenschap in de scratch, en liet zich daarin meteen opmerken met een aanval samen met een Oostenrijkse concurrent. Ver droeg die poging echter niet. In de finale kwam Dens echter weer in uitstekende positie voor de slotsprint, waarin hij enkel Grondin voor zich moest dulden. De Brit Rhys Britton veroverde brons, Elia Viviani finishte pas als negende.

De 21-jarige Vlaams-Brabander Dens, die woensdag ook al in actie kwam in de kwalificaties van de ploegenachtervolging, stond de laatste twee Europese beloftekampioenschappen ook al op het podium met eremetaal in de scratch. In het Italiaanse Fiorenzuola pakte hij vorig jaar brons, in het Nederlandse Apeldoorn eerder dit jaar zilver.