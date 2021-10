Filippo Ganna leidt Italië naar nieuwe wereldtitel in ploegenachtervolging

Italië kroonde zich op het WK baanwielrennen in Roubaix tot wereldkampioen in de ploegenachtervolging.

Simone Consonni, Liam Bertazzo, Jonathan Milan en een ontketende Filippo Ganna reden in de finale tegen Frankrijk de 4 km in 3:47.192. Groot-Brittannië (met Ethan Hayter en Deceuninck-Quick-Step-aanwinst Ethan Vernon) versloeg Denemarken in de strijd om het brons. Italië pakte vorig zomer al goud op de Olympische Spelen in Tokio. Ganna kan vrijdag ook goud pakken in de individuele achtervolging.