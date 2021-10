Bestuurder zonder rijbewijs met wapen onderschept bij controles in Genk en Zutendaal

Bij verkeerscontroles in Genk en Zutendaal zijn woensdag 57 personen en 41 voertuigen gecontroleerd. Politie Carma vatte op drie plaatsen post. Een bestuurder reed onder invloed van drugs. Hij had ook een wapen bij. Een andere bestuurder werd gezocht in een onderzoek. Zijn rijbewijs werd eerder al ingetrokken. Dus hij mocht niet rijden. Drie gecontroleerden werden betrapt met een kleine hoeveelheid drugs. Daarnaast werden nog 13 verkeersinbreuken vastgesteld.

maw