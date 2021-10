Klimaatbetogers houden flashmob aan Europese top in Brussel

Met een nieuwe actie op het Schumanplein wil klimaatbeweging ‘Rise for Climate’ op tien dagen van de klimaattop COP26 in Glasgow druk blijven zetten op de Europese instellingen en de Belgische regering. Met een flashmob riepen ze op dat de tijd dringt en er nu actie ondernomen moeten worden om de gevolgen van de opwarming van de aarde te beperken.

Een tiental klimaatactivisten hadden zich in dierenpakken gehuld om hun flashmob uit te voeren. Dieren die ook last zullen ondervinden van de klimaatopwarming. Het liedje waarop gedanst werd, sprak de Europese politici rechtstreeks aan en vroeg hen wat zij zullen doen om ervoor te zorgen om de stijging van de temperatuur tot een minimum te beperken. De activisten die niet meedansten ondersteunden de flashmob met pamfletborden en opschriften als “Geen tijd te verliezen” of “Handel vandaag of sterf morgen”.

Op zondag 31 oktober, de dag waarop klimaatconferentie in Glasgow start, komt de klimaatbeweging opnieuw op straat in Brussel. Onder het motto “Kom op voor het water en het klimaat”, verzamelen ze aan het station Brussel-Centraal en wandelen ze nadien naar het Luxemburgplein aan het Europees Parlement.