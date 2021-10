Waalse regering keurt economisch steunpakket voor slachtoffers van watersnood goed

De Waalse regering heeft donderdag een steunpakket goedgekeurd voor de zelfstandigen en bedrijven die werden getroffen door de overstromingen in juli.

De fysieke schade wordt gedekt door de verzekeringen, maar de moeilijkheden om de economische activiteiten weer op te starten zijn moeilijk te becijferen, zei minister van Economie Willy Borsus donderdag. Daarom komt de overheid met een reeks maatregelen. Zo zullen handelszaken in de 209 getroffen gemeenten een tegemoetkoming van 5.000 euro kunnen krijgen. Voor handelaars die een container moesten huren om hun zaak voort te zetten, kan dat worden verhoogd. Voor de maatregel wordt 5,5 miljoen euro uitgetrokken.

Ook voor bedrijven die zich willen heroriënteren na de ramp, komt er budget. Voor de grotere bedrijven is er in totaal 3 miljoen euro en voor de kleinere 500.000 euro. Daarbovenop is er 13,5 miljoen euro beschikbaar voor het aanwerven van specialisten. Voor nieuwe investeringen kunnen de grote bedrijven volgend jaar rekenen op 5 miljoen euro overheidsgeld en de KMO’s op 10 miljoen.

Voor de inrichting van nieuwe bedrijfszones, ter grootte van 100 tot 150 hectare, wordt een budget van 72,5 miljoen euro uitgetrokken. Tot slot komt er in overleg met de lokale besturen nog een grootschalig heropbouwplan. Daarvoor wordt 19 miljoen euro Waals geld voorzien.