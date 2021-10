Kolkende Lotto Arena ziet Xavier Malisse eerste reekshoofden uitschakelen in dubbelspel

De Lotto Arena in Antwerpen stond even in vuur en vlam. Xavier Malisse en zijn dubbelpartner/pupil Lloyd Harris plaatsen zich na een fantastische partij verrassend voor de halve finales van de European Open. “Ik voel me vooral oud”, lachte X-Man na afloop. “Maar ik ben heel gelukkig.”

Harris had zich donderdag eerst gekwalificeerd voor de kwartfinales in het enkelspel van de European Open (hardcourt/508.600 euro), het ATP-toernooi van Antwerpen. De Zuid-Afrikaanse nummer 32 van de wereld en zevende reekshoofd in de Scheldestad won na 1 uur en 10 minuten tennis met 6-2 en 6-4 van de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 50) in de eerste ontmoeting van de dag.

“Ik heb een solide wedstrijd gespeeld zonder fouten te maken”, verklaarde Harris, die Malisse als coach heeft, achteraf. “Ik bleef geconcentreerd op mijn opslag en ik wist dat me dat kansen zou opleveren. Vertrouwen is cruciaal in tennis en als je het hebt, levert je dat een groot voordeel op. Ik hoop nog lange tijd op dat vertrouwen te kunnen teren”, ging de Zuid-Afrikaan verder. Ook vorig seizoen stond Harris in de kwartfinales in Antwerpen. Toen werd hij gewipt door de Fransman Ugo Humbert, de latere winnaar.

Harris, die in de eerste ronde Zizou Bergs (ATP 186) versloeg, vecht bij de laatste acht een duel uit met de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 39), die de Spanjaard Roberto Bautista (ATP 20) later op donderdag uit het toernooi knikkerde. “Marton is een goede speler, die al jaren zijn stempel drukt. Het wordt een te duchten tegenstander. Ik zal in goede doen moeten zijn”, aldus Harris. De 29-jarige Hongaar en de 24-jarige Zuid-Afrikaan kruisen voor de derde keer de degens. Harris won in 2019 in Chengdu, maar Fucsovics revancheerde zich dit jaar met een zege in Doha.

Harris trad donderdagavond dus ook in het dubbelspel aan, aan de zijde van Malisse, een van zijn twee trainers. Woensdag plaatsten ze zich voor de kwartfinales. De Kortrijkzaanse veteraan liet daarmee een overwinning optekenen bij zijn terugkeer op het tenniscircuit nadat hij acht jaar geleden op pensioen ging.

“We beleven leuke momenten hier en hebben ons goed geamuseerd. Xavier speelde als vanouds, alsof hij nog in de top 100 staat”, deed de Zuid-Afrikaan uit de doeken. “Hij speelt nog steeds heel vlot en kan zich nog beroepen op zijn techniek. Het klikt goed tussen ons, we verstaan elkaar zowel op als naast het veld. Zijn aanwezigheid in mijn staf bracht mijn spel iets bij.”

Slachtoffers van dienst in de eerste ronde van het dubbelspel waren de Australiër Matt Reid en de Monegask Romain Arneodo. In de tweede ronde kregen ze dubbelspecialisten Ivan Dodig en Marcelo Melo, de eerste reekshoofden, voor de kiezen. En ook die werden geklopt. Het werd 6-4, 3-6 en 10-7 na een geweldig dubbelpartij vol spektakelpunten.

Dat levert Harris en Malisse, die in de Scheldestad zijn rentree maakte nadat hij al acht jaar op tennispensioen was, een stek op bij de laatste vier. In hun halve finale wacht een confrontatie met de Nederlanders Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer, de derde reekshoofden. Die partij vindt vrijdag plaats.

In de andere halve finale neemt de Oekraïens-Kazachse tandem Denys Molchanov en Aleksandr Nedovyesov het op tegen het Franse duo Nicolas Mahut en Fabrice Martin, de tweede reekshoofden.

