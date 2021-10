Hasselaar Caspar Vanspauwen, met oranje jas, op een eerdere actie van Youth for Climate. — © RR

Hasselt/Gent

Vrijdag wordt er opnieuw gespijbeld voor het klimaat, in Gent deze keer. Veel Limburgse accenten zullen daar echter niet te bespeuren zijn. “Er is namelijk geen Limburgse afdeling van Youth for Climate”, zegt Hasselaar Casper Vanspauwen (21), zelf wel lid van de organisatie.