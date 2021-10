Vanavond onthult Anita D'Hooghe haar exclusieve handtassencollectie Zinia in Hotel La Butte aux Boix in Lanaken. De handtassen zijn functioneel en er is voldoende ruimte om zelfs een ipad in mee te nemen. D'Hooghe liet in Firenze 100 handtassen maken om in België te verkopen. Daarna zal de collectie in Dubai en Tokyo te verkrijgen zijn.