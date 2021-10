Clubicoon schuwt het druk leggen niet: “Misschien moet Real beslissen dat het niet meer gaat wachten op Hazard”

LEES OOK. Eerste Clasico voor Eden Hazard? Onze landgenoot lijkt opnieuw fit bij Real Madrid

Hazard moest bij de Rode Duivels op 7 oktober in de tweede helft van de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk naar de kant met last. Het bleek om een overbelasting van zijn spieren te gaan. Hij keerde terug naar Madrid en werkte er een individueel programma af. Hazard miste dinsdagavond de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar (0-5 voor Real), maar werkte deze week wel intensief samen met de fysio’s van de club en met Lieven Maesschalck.

Een eerste optreden in El Clasico behoort dus tot de mogelijkheden en dat wordt hoog tijd, aldus Morientes. De man die aan de zijde van onder anderen Raul en Zinédine Zidane drie keer de Champions League won en tweemaal Spaans kampioen werd.

© BELGA/AFP

“Real is normaal heel geduldig met dit type van spelers”, aldus de Spanjaard. “We weten wel dat Hazard héél goed is, maar er komt waarschijnlijk een moment waarop Madrid een beslissing gaat moeten nemen. Dit seizoen is daarin beslissend. Het is een cruciaal jaar voor hem en hij zal moeten laten zien wat hij kan. Real wacht nu al twee jaar op het beste niveau van Hazard.”

LEES OOK. Ancelotti toont medelijden met “overbelaste” Hazard: “Hij is het beu om deze problemen te hebben”

“Dit seizoen werd er veel verwacht van hem, door de club, de supporters en zijn ploegmakkers”, ging Morientes voort. “Maar de start van Hazard is niet geweldig verlopen. Het is spijtig dat hij verschillende tegenslagen heeft gekend door blessures. Dit is gewoon Hazard niet en ondermijnt hem niet alleen fysiek als speler, maar ook mentaal. Het is een zware klus geworden voor Hazard. Teams als Real Madrid, Barcelona, Liverpool en Manchester United eisen meteen resultaten. Week na week, zege na zege. En Hazard kostte een bom geld, dus zijn er veel verwachtingen voor hem. Ik denk ook dat hij onder druk staat en zijn verantwoordelijkheid wil nemen.”