Simone Biles barst in tranen uit tijdens tv-interview: “Ik ben nog altijd bang voor gymnastiek”

Biles onthulde begin 2018 dat zij misbruikt werd door Larry Nassar, de voormalig arts van het Amerikaanse turnteam die werd veroordeeld tot 175 jaar celstraf voor het misbruik van honderden turnsters. De negentienvoudig wereldkampioene nam een lange pauze, maar pakte in de aanloop naar de Spelen van Tokio haar turncarrière weer op. Biles ging naar de Japanse hoofdstad met als doel om zes keer goud te pakken, maar ze trok zich al tijdens het eerste medaille-onderdeel (de landenwedstrijd) terug.

Het Amerikaanse turnfenomeen bekende mentale problemen te hebben. Zo had ze last van zogenoemde ‘twisties’, een situatie waarbij een turnster tijdens een moeilijke sprong de coördinatie plotseling verliest. Biles, die als lid van de Amerikaanse ploeg wel zilver kreeg na de landenfinale, liet vrijwel al haar individuele finales schieten. Ze kwam alleen in actie op balk, waarop ze brons pakte.

© REUTERS

Spijt van Spelen

Vorige maand werden Biles en andere (oud-)turnsters ook als getuigen gehoord door een commissie van de Amerikaanse Senaat die onderzoek doet naar mogelijk falen van de FBI in de zaak rond Nassar. De politiedienst zou veel te afwachtend hebben gereageerd toen de eerste signalen binnenkwamen, waardoor het seksueel misbruik maandenlang kon doorgaan.

“Als je kijkt naar alles wat ik de afgelopen zeven jaar heb doorgemaakt, had ik nooit meer in het olympisch team moeten komen”, zei Biles eind september. “Ik had al ruim voor Tokio moeten stoppen, toen het in de media twee jaar lang over Larry Nassar ging. Het was te veel. Maar ik was niet van plan om me door hem iets te laten afpakken waarvoor ik sinds mijn zesde heb gewerkt. Ik wilde hem dat plezier niet van me af laten nemen. Dus ik zette door zolang mijn geest en lichaam dat toestonden.”

Bij de Today Show deed de Amerikaanse nog eens haar verhaal en daarbij hield ze het niet droog. Biles bekende dat ze na de Spelen nog geen enkele keer de oefeningen heeft kunnen doen waarmee ze zo succesvol werd. Ze keek toe hoe haar collega’s de show stalen tijdens de Gold Over America Tour, die van 21 september tot 7 november loopt en 35 Amerikaanse steden aandoet.

Angst

“Om iets niet meer te kunnen doen wat ik jarenlang heb kunnen doen, door alles wat ik heb moeten meemaken… Dat is echt gek want ik hou zo enorm veel van deze sport”, aldus een emotionele Biles. “Het is echt moeilijk, het spijt me. Ik denk ook niet dat mensen begrijpen wat ik allemaal heb moeten doorstaan. Maar ik ben trots op mezelf dat ik jarenlang ben blijven doorgaan, ondanks alles.”

“Het is zo zwaar om andere atletes bezig te zien”, zei de Amerikaanse. “Ik zie hen oefeningen doen, maar ik kan ze zelf niet meer. Ik ben blij dat ik een leider kan zijn, voor de overlevers, en moed kan geven aan iedereen door te spreken. Een stem te zijn. Maar iedereen heeft zijn eigen problemen. Mijn oefeningen zullen wel terugkomen, maar ik ben nog steeds bang voor gymnastiek. Dat is niet aangenaam omdat ik zo hard gewerkt heb om op een bepaald niveau te geraken.”

© Today Show

“Weet je, jarenlang heb ik mijn emoties onderdrukt. En een façade voorgehouden aan de hele wereld. Mijn lichaam en geest lieten me toe om alles weg te drukken, jaren aan een stuk. Voor zolang ik het kon volhouden. Maar vanaf het moment dat ik op de Olympische Spelen kwam, ging het niet meer en brak ik. Dat is wat er gebeurd is. Daarom is mentale gezondheid zo belangrijk. Ook afgelopen zomer wilde ik de schuld opnieuw bij mezelf leggen, maar dat mocht niet. Toen ik dat door had, wist ik precies wat er aan de hand was. Waarom dit alles gebeurde.”