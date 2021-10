In Zutendaal hebben huurders een woning herschapen in een vuilnisbelt. Ze zijn uit het huis gezet en vervolgens met de noorderzon verdwenen. De huurders hielden honden in het huis en de woning ligt vol met hun uitwerpselen. De eigenares heeft een advocaat in de arm genomen en ook de politie is met de zaak bezig. De huurwoning ligt erbij als een stort. En dat is nog zacht uitgedrukt.