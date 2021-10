“Een wisselvallige vrijdag, rukwinden blijven mogelijk”

Namiddag wordt de bewolking vaak overheersend en kunnen er vanuit het noorden ook een aantal buien tot over Limburg doordringen. Zeker in het noorden van de provincie kan het zodoende enkele keren nat worden. Vooral tussen 18 en 21 uur maakt ook het zuiden van Limburg kans op enkele buien. In de loop van de namiddag zal de wind in kracht afnemen.

Met maxima rond 11 a 12°C is het een graad of 4 aan de frisse kant voor de tijd van het jaar.

De nacht naar zaterdag verloopt overwegend bewolkt maar droog. Vanwege de wolken wordt het niet kouder dan een graad of 7. Doordat de wind grotendeels wegvalt kan het nevelig worden.

Bekijk hier het weerbericht van de komende dagen.