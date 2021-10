Hoe zou het nog zijn met Hernán Losada? Heel goed, zo blijkt. De 39-jarige Argentijn is aan een sterk debuutseizoen bezig bij DC United uit Washington. Als jongste coach in de MLS is hij met zijn ploeg nog volop in de running voor een play-off ticket. En uiteraard volgt Losada zijn ex-ploegen Anderlecht en Beerschot nog op de voet.