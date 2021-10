Rudi Vervoort: “Voor Brussel licht de weg op naar een normaler leven”

“Voor ons licht de weg op naar een leven dat, laten we zeggen, “normaler” is? We zijn deze weg ingeslagen, stapje voor stapje”, zei Rudi Vervoort donderdagnamiddag in het Brussels Parlement bij de voorstelling van de ambities van de Brusselse regering voor volgend jaar, die in het teken staan van het herstelbeleid om de gevolgen van de Covid 19-pandemie op te vangen.