Meghan Markle pleit voor betaald ouderschapsverlof in VS: Zou een recht moet zijn”

In een open brief pleit Meghan Markle voor een nationale invoering van het betaald ouderschapsverlof in de Verenigde Staten. "Geen enkele familie zou moeten kiezen tussen hun job of voor hun kind zorgen."

In tegenstelling tot bij ons, is er in de Verenigde Staten niet voor iedereen sprake van betaald ouderschapsverlof. Het Build Back Better-plan van president Joe Biden legt dat wel opnieuw op tafel, maar de vraag blijft of het straks wordt goedgekeurd door het Congres. Nu mengt ook Meghan Markle zich in het debat.

De organisatie Paid Leave for All publiceerde een open brief van Markle op haar website, gericht aan de Democratische ­senaatsleider Chuck Schumer en de Democratische leidster van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, waarin ze uiteenzet hoe belangrijk betaald ouderschapsverlof is. Markle verwijst onder meer naar de komst van haar dochter Lilibet in juni, haar tweede kindje met de Britse prins Harry.

"Zoals alle andere ouders, waren we dolgelukkig. Net zoals vele andere ouders, waren we ook overweldigd. Maar in tegenstelling tot veel ouders, werden wij niet geconfronteerd met de harde realiteit van te kiezen tussen ons werk en de eerste kritische maanden van onze baby", klinkt het in Markles emotionele brief. "Wij moesten geen onmogelijke keuzes maken tussen kinderopvang, werk en medische zorg een keuze die vele anderen wel elke dag opnieuw moeten maken", stelt Markle.

Ze schrijft ook over haar jeugd, hoe haar ouders bepaalde offers maakten en hoe ze zelf vanaf haar dertiende een baantje had. "Ik heb mijn hele leven gewerkt en gespaard wanneer het kon, maar zelfs dat was een luxe, want meestal moest ik de eindjes aan elkaar knopen om mijn huur of benzine voor mijn auto te kunnen betalen."

Daarnaast benadrukt ze dat de Verenigde Staten achteroplopen op andere Westerse landen. Markle haalt onder meer Estland aan, waar nieuwe ouders tot anderhalf jaar geboorteverlof kunnen opnemen. Ze hoopt dat haar brief effect zal hebben en de politici haar vraag en die van vele Amerikanen in acht zullen nemen. "Geen enkele familie zou moeten kiezen tussen hun job of voor hun kind zorgen. Betaald ouderschapsverlof zou een nationaal recht moeten zijn", besluit ze.

Met de brief gaat Markle eigenlijk in tegen het koninklijk protocol. Het Britse koningshuis mag zich namelijk niet bemoeien met politieke beslissing. Zo moet de neutrale status tegenover het volk behouden worden.