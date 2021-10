Meer Brusselaars laten zich vaccineren na invoering van Covid Safe Ticket

Steeds meer Brusselaars worden aangezet om zich te laten vaccineren sinds het Covid Safe Ticket op 15 oktober is ingevoerd in het Brussels Gewest. Dat meldt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Het aantal afspraken voor een eerste vaccinatie is met ongeveer 25 procent gestegen in vergelijking met september. Het aantal bijkomende vaccinaties voor een eerste dosis geregistreerd in de afgelopen drie dagen, blijft constant vergeleken met de afgelopen weken.

Ondertussen is 67 procent van de volwassen bevolking in het Brussels Hoofdstedelijk gewest volledig gevaccineerd. Bij jongere mensen, 18- tot 44-jarigen, ligt dat aantal met 57 procent nog lager. Ongeveer 31 procent van de 12- tot 17-jarigen is volledig gevaccineerd.

Omdat opnieuw meer volk verwacht wordt in de vaccinatiecentra, ook door de komst van de 65-plussers die een boosterdosis krijgen, wordt de capaciteit van de centra aangepast, aldus de GGC nog.

Voorlichting

Verder blijft Brussel inzetten op voorlichtingswerk, aangezien er nog veel desinformatie circuleert. Zo worden er in samenwerking met onder meer mensen uit de eerstelijnszorg, de gemeenten en verengingen steeds meer bijeenkomsten georganiseerd om concrete antwoorden te geven op de vragen van de burgers. “Deze week hebben bijvoorbeeld veel mensen deelgenomen aan een van de vier infosessies die samen met de vzw Foyer in Molenbeek werden georganiseerd”, klinkt het.

Cijfers

Ondertussen blijven de coronacijfers ook in het Brussels Gewest toenemen. De incidentie, dat is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, bedraagt nu 493, tegenover 422 vorige week. In de jongere leeftijdsgroepen komt besmetting vaker voor. Ook de positiviteitsratio is gestegen, tot 7,6 procent. De R-waarde gaat opnieuw boven de drempel van 1, wat betekent dat de epidemie aan kracht wint.

Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Woensdag lagen 217 mensen in het ziekenhuis in het Brussels Gewest. Het aantal personen op intensieve zorgen in de Brusselse ziekenhuizen volgt dezelfde trend en bedroeg 62. Er vielen deze week 17 overlijdens te betreuren in het Brussels Gewest.