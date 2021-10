Als deze man spreekt, gaat de gasprijs omhoog of omlaag

Hij moet alleen maar zéggen dat hij de gaskraan verder opendraait, of de prijs neemt al een duik. En hij moet alleen maar het vermóéden wekken dat het een loze belofte was, om die weer fors de hoogte in te stuwen. De Russische president Vladimir Poetin speelt met de gasmarkt als was het een jojo. Gewoon om Europa te tonen dat hij wikt en beschikt over de verstikkende aardgasprijs. Zonder wederdienst lijkt hij niet geneigd de kraan verder open te draaien.