Houthalen-Helchteren

In het boek ‘Baardman’ gaat Houthalen-Helchterenaar Kenan Akyil (30) op zoek naar zijn eigen bewogen geschiedenis. Van zijn grootvader die in 1965 vanuit Turkije naar België kwam, tot zijn broer Kerim die op nieuwjaarsdag 2017 het leven liet bij een terreuraanslag in een discotheek in Istanbul.