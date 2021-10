Diepenbeek is het flexibelste lokaal bestuur: telewerk kan er tot 3 dagen per week, te presteren tussen 6 uur en 22 uur. — © Boumediene Belbachir

Hasselt

In 33 van de 41 Limburgse steden en gemeenten wordt telewerk het nieuwe normaal. Een vervijfvoudiging, want voor corona kon dit in amper 6 Limburgse gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van onze redactie.