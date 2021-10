Tongerse twintiger speelt rijbewijs kwijt in Leuven

Een 21-jarige jongeman uit Tongeren moest donderdagochtend rond 3 uur zijn rijbewijs inleveren na een positieve alcoholtest. De twintiger reed verschillende rondjes in de Naamsestraat en over het Hogeschoolplein in Leuven. Omstaanders belden de politie omdat hij opviel door zijn onaangepast rijgedrag. Een politiepatrouille kon de bestuurder even later aan kant zetten en nam hem na de positieve ademtest zijn rijbewijs af. De agenten stelden proces-verbaal op zowel voor rijden onder invloed als voor roekeloos rijgedrag. ppn