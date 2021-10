Achttien lijnbussen gecontroleerd in Kempenland

De politiezone Kempenland organiseerde op maandag en woensdag verkeersacties verspreid over het grondgebied. Het ging om flitsacties en controles door het Lokaal Overlast Team, gelijktijdig met controleurs van De Lijn en drugshonden van de federale politie.

De politie stelde zich onder andere op in Hechtel op de N74 en Peerderbaan, de Bocholterweg en Meeuwerbaan in Peer en de Beringsesteenweg en Antwerpsesteenweg in Leopoldsburg. 251 bestuurders reden te snel. Twee van hen verloren hun rijbewijs, onder meer voor het rijde van 194 km/uur. Een derde man speelde zijn rijbewijs kwijt omdat hij onder invloed was van drugs. Negen buitenlandse overtreders werden tegengehouden en moesten meteen de boete betalen. Voorts stelden de agenten nog een resem andere inbreuken vast waarvoor onmiddellijke inningen en pv’s werden opgesteld.

Tot slot werden achttien lijnbussen en 230 passagiers gecontroleerd. Er werden 32 pv’s opgesteld door de controleurs van De Lijn: 26 wegens geen geldig vervoersbewijs en zes voor het niet correct dragen van het mondmasker. ppn