Lloyd Harris, boeman van Zizou Bergs, bereikt kwartfinales van European Open

De Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 32) heeft zich donderdag gekwalificeerd voor de kwartfinales van de European Open in Antwerpen (hard/508.600 euro). De 24-jarige Harris, het zevende reekshoofd, versloeg in de tweede ronde de 31-jarige Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 50). Het werd 6-2 en 6-3 na een uur en tien minuten.

In de eerste ronde had Harris de enige Belg op de hoofdtabel, Peltenaar Zizou Bergs (ATP 186), uit het toernooi gekegeld.

Zijn tegenstander in de kwartfinale wordt de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 39) of de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 20), het vierde reekshoofd.

Harris komt later op de dag nog een tweede keer in actie in de Lotto Arena, in de tweede ronde van het dubbel aan de zijde van zijn coach Xavier Malisse.