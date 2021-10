Eerste Clasico voor Eden Hazard? Onze landgenoot lijkt opnieuw fit bij Real Madrid

Eden Hazard (30) werkte woensdag de volledige groepstraining af bij Real Madrid. Het is nog afwachten of hij in de selectie zal zitten voor de Clasico tegen FC Barcelona komende zondag, maar de kans bestaat dus dat onze landgenoot voor het eerst sinds hij bij Real is een Clasico zal spelen. Voor een basisplaats zou Hazard wel nog niet in aanmerking komen.