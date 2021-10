Opvallende nieuwkomer op OnlyFans: de Weense musea

De museau in de stad Wenen en sociale media, een geslaagde combinatie is het niet. Dat bleek in juli nog. Toen werd het Albertina Museum van TikTok gegooid omdat het daar beelden van de Japanse fotograaf Nobuyoshi Araki gedeeld had waar een van de borsten van een vrouw op te zien was. In 2019 gebeurde quasi hetzelfde met een foto van een schilderij van Rubens op Instagram, in 2018 ook met de Venus van Willendorf op Facebook.

Het probleem is altijd dat naakt er niet mag, zelfs al is het in een artistieke of kunstzinnige context. En dus trokken de Weense musea nu naar de website die erom berucht is geen enkel probleem te hebben met wat naakt: OnlyFans. Ver weg van alle censuur posten ze daar nu alle kunstwerken. En niemand die klaagt.

“Het is bijna onmogelijk om schilderijen of kunstwerken met naakt te gebruiken in promomateriaal”, zegt Helena Hartlauer, woordvoerder van de toeristische dienst, aan The guardian. En dus was OnlyFans de oplossing. De woordvoerder noemt het een goede promocampagne en een goede manier om toeristen te bereiken, maar ook een gepaste manier om bewustwording te creëren rond het onderwerp.