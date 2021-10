Van Gucht pleit ervoor om mondmaskers opnieuw vaker te dragen: “Met deze cijfers zaten we een jaar geleden in lockdown”

Een jaar geleden hadden we met deze cijfers in lockdown gezeten. Dat heeft Steven Van Gucht donderdagmiddag gezegd in VTM nieuws. De viroloog benadrukt dat het - dankzij de vaccinatiecampagne - nu niet zo ver zal komen, maar raadt mensen wel aan om het mondmasker opnieuw meer te dragen, om de al zwaar geteisterde zorg niet nog meer te belasten.