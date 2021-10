De Croo roept G20 op verantwoordelijkheid te nemen in klimaatbeleid: “Venster voor beslissende actie sluit snel”

In een open brief die hij samen met acht andere regeringsleiders heeft ondertekend, roept premier Alexander De Croo de landen van de G20 op om hun verantwoordelijkheid te nemen in het mondiale klimaatbeleid. “Het venster voor beslissende klimaatactie sluit snel”, schrijven ze. “We vragen de G20-landen om een duidelijk signaal te geven dat ze zich ten volle bewust zijn van de verantwoordelijkheid die ze dragen.”

De brief is gericht aan de Italiaanse premier Mario Draghi, die op 30 en 31 oktober de G20-top in Rome voorzit. Het resultaat van die top zal de toon zetten voor COP26, de klimaatconferentie van de VN die tijdens hetzelfde weekend van start gaat in Glasgow, schrijven De Croo en zijn collega’s. De eerste ministers van Denemarken, Estland, Ierland, Letland en Zweden ondertekenden de brief, maar ook de presidenten van Costa Rica en de Marshalleilanden en de premier van Grenada. Die drie staten dreigen het hardste getroffen te worden door de impact van de klimaatverandering.

“De G20 moet mondiaal leiderschap en de moed om te handelen tonen door de kracht van hun economieën achter de inspanningen te scharen die een globale klimaatcrisis moeten vermijden”, leest de brief. De G20 en alle donorlanden worden ook opgeroepen zich solidair op te stellen met de landen “in de frontlinie van de klimaatcrisis” en hun belofte na te komen om elk jaar 100 miljard dollar vrij te maken in de strijd tegen klimaatverandering.

Vastberaden

De ondertekenaars zijn naar eigen zeggen vastberaden om het Klimaatakkoord van Parijs uit voeren, “in eigen land en daarbuiten”. “Maar we kunnen dat niet alleen. Als we willen slagen, moeten de grootste uitstoters en de rijkste landen nu bewegen.” Die landen moeten nog voor de start van COP26 hun klimaatplannen neerleggen, klinkt het.

Tot de G20 behoren de twintig grootste economieën ter wereld. Verschillende daarvan doen volgens wetenschappers nog veel te weinig om de stijging van de temperatuur binnen de perken te houden. Australië, Brazilië, China, India, Rusland en Saoedi-Arabië lopen op dat vlak het meest in de kijker. Volgens De Croo moeten de recente klimaatrapporten van de VN au sérieux genomen worden. “Het zijn klaroenstoten voor actie.”