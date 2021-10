Het ideale herfstweer voor een boek? Dit leest onze redactie: “Voor als ik een shot zottigheid nodig heb”

De regen en wind hebben momenteel vrij spel en creëren zo de perfecte gelegenheid om je ’s avonds onder een dekentje en met een goed boek terug te trekken in de zetel. Geen nood als je nog niet weet wat gelezen: onze redactie tipt haar favorieten. “Haar verhalen komen binnen als een mokerslag.”

De antwoorden op de grote vragen , Stephen Hawking

Ann, eindredactrice: “Voor als de hersenen een beetje mogen kraken: de antwoorden van grote geest Stephen Hawking op vragen als “hoe is alles begonnen?”, “wat zit er in een zwart gat?” en “zal kunstmatige intelligentie slimmer worden dan wij?” Nee, ik begrijp er niet alles van, maar zelfs dan is het razend interessant.”

My uncle Oswald , Roald Dahl

Lise, adjunct-chef: “Ik ben een grote Roald Dahl-fan: van de kinderboeken tot de kortverhalen naar deze Oom Oswald. In het Engels is ie nog beter dan vertaald – lachen, gieren, brullen met dit superongepast verhaal. Ik herlees hem nu en dan als ik een shot zottigheid nodig heb.”

Daar waar de rivierkreeften zingen , Delia Owens

Eva, vormgeefster: “Deze ligt klaar om in te beginnen. Een vriendin had hem mee op reis en ze heeft hem verslonden. Heel benieuwd naar!”

Dracula , Bram Stoker

Lien, redacteur: “Gekocht in Roemenië omdat ik het originele verhaal eens wilde lezen. Doordat ik mij moet concentreren op het taalgebruik – het Engels is niet makkelijk – word je helemaal meegezogen in de wereld van graaf Dracula en Jonathan Harker.”

De fundamenten , Ramsey Nasr

Hans-Maarten Post, redacteur:“Het kleine boekje dat iedereen van mij cadeau krijgt dit jaar. Acteur en schrijver Ramsey Nasr, ooit stadsdichter van Antwerpen, windt zich op een geweldige, meeslepende, ogen-openende manier op over de corona- en klimaatcrisis en onze manier van leven.”

365 verhaaltjes voor het slapengaan , Rebo productions

Hanne, redacteur: “Puur nostalgisch leesplezier nu ik op het punt sta om zelf moeder te worden: en boek vol verhaaltjes voor het slapengaan, eentje voor elke dag van het jaar. Sommige herinner ik me nog. Nu alleen nog gokken op welke dag de baby geboren wordt en welk verhaaltje ‘het hare’ zal zijn. Het boek is niet meer nieuw te koop, maar tweedehands kun je het hier en daar wel scoren.”

Prachtige wereld, waar ben je?, Sally Rooney

Lise, adjunct-chef: “Nog op de stapel: de nieuwste Sally Rooney. Ik heb haar twee vorige boeken (Normal people & Conversations with Friends) graag gelezen en ben benieuwd naar dit derde boek. Nu nog eens wat tijd vinden om erin te duiken, want ik wil kunnen blijven lezen eens ik eraan begin.”

Mijn lieve gunsteling, Marieke Lucas Rijneveld

Eva, vormgever: “Deze heb ik getipt gekregen van een collega voor de mooie taal. Heel mooi geschreven inderdaad én een heel bevreemdend verhaal. Je kruipt in het hoofd van een pedofiel. Wat wel wat raar voelt af en toe.”

Minder is meer, Jason Hickel

Hans-Maarten Post, redacteur: “Laat de titel je niet afschrikken. Ik ken niks van economie, maar dit boek slaagt erin om me helder uit te leggen wat er fout is aan onze groeihonger. Het eerste deel is een zeer verhelderende geschiedenis van ons kapitalisme. De schellen vallen je geheid van de ogen.”

De avond is ongemak, Marieke Lucas Rijneveld

Veronique, coördinator: “Verslonden heb ik hem, deze roman van de jonge Nederlandse Marieke Lucas Rijneveld. Ik had er geen idee van dan de Nederlandse taal zo verpletterend mooi kon zijn. Haar verhalen komen binnen als een mokerslag en laten je haast sprakeloos naar adem happen. Mijn absolute leestip in een bewogen jaar.”

Reset, Blake Crouch

Tessa, vormgever: “Normaal duurt het altijd even eer ik boeken uit heb, maar bij dit exemplaar was ik er na een paar dagen door. Een superspannend, beetje angstaanjagend, boek van het begin tot het einde.”