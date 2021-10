Martin Margiela debuteert als kunstenaar en met eigen expo

Kunst- en modeliefhebbers kunnen een uitje toevoegen in hun agenda: in Parijs loopt momenteel een tentoonstelling over het werk van Martin Margiela. Die focust niet op zijn realisaties in modeland, wel op hem als kunstenaar.

De tentoonstelling leidt je tussen installaties, tekeningen, sculpturen, collages, schilderijen, film en evenveel materialen die zijn couturecreaties hebben beïnvloed. Alles samen geven ze een exclusieve inkijk in het universum van Martin Margiela, de man die sinds eind de jaren tachtig internationale faam geniet. “De expo wordt beschouwd als een totaalkunstwerk en moet de obsessie weergeven die de kunstenaar heeft met transformatie ”, aldus een stukje uit de omschrijving op de officiële site.

Normaal zou het evenement al in april plaatsvinden, maar het werd wegens aanhoudende beperkingen in het kader van de pandemie uitgesteld naar de herfst. De voorbije jaren werden de collecties van Martin Margiela al meermaals in modetentoonstellingen opgenomen, maar nooit eerder mocht de wereld kennismaken met de kunstwerken van de Belg. Ook niet in de documentaire uit 2019 over Martin Margiela, die in 2009 zijn succesvolle label overliet aan een creatief team om zelf in de anonimiteit te verdwijnen.

Wie de collectie wil bewonderen, kan dat van 20 oktober tot 2 januari 2022 tussen 11 en 21 uur in de gebouwen van Lafayette Anticipations, een kunstgroepering die verbonden is aan Galeries Lafayette. Het adres voor je gps is 9 Rue du Plâtre in Parijs. Tickets koop je hier. Op dinsdag is de expo gesloten.