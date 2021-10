Zesdaagse van Gent mag opnieuw olympische kampioenen verwelkomen in het Kuipke, Jasper De Buyst vormt duo met Kluge

Morkov is bekend als lead-out in de sprinttrein van Deceuninck-Quick Step, maar de 36-jarige Deen heeft vooral een gigantisch palmares op de piste bij elkaar gefietst. Hij won in zijn lange carrière al 14 zesdaagses, waaronder twee keer de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent (in 2009 met Alex Rasmussen en in 2015 met Iljo Keisse). Volgende maand probeert Morkov, dit keer gekoppeld aan Lasse Norman Hansen, voor een derde eindzege te gaan. De 29-jarige Norman Hansen, die voor Team Qhubeka NextHash uitkomt, werd in 2020 in Berlijn met het Deense team wereldkampioen in de ploegenachtervolging en samen met Morkov wereldkampioen in de ploegkoers. In Tokio voegden Norman Hansen en Morkov ook de olympische titel in de ploegkoers toe aan hun palmares.

© AFP

Stevige concurrenten van Morkov en Norman Hansen in Gent worden zonder twijfel Jasper De Buyst en Roger Kluge. Zij loodsen bij Lotto Soudal kopman Caleb Ewan naar sprintzeges in de grote rondes, maar in de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent gaan ze zelf resoluut op zoek naar winst. De 27-jarige De Buyst weet hoe het voelt om te triomferen in de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent, want als jonge snaak won hij de edities van 2013 en 2014. Later volgden nog twee derde plaatsen en een tweede plek. De 35-jarige Kluge is ook een gevestigde waarde in het baanwielrennen. Hij is de wereldkampioen ploegkoers van 2018 en 2019 en werd met ploegmaat Theo Reinhardt derde bij de vorige Gentse zesdaagse, in 2019.

De winnaars van 2019, Kenny De Ketele en Robbe Ghys, komen volgende maand hun titel verdedigen. Dat nieuws werd al eerder bekendgemaakt. Voor de 36-jarige De Ketele, viervoudig winnaar van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent, wordt het zijn laatste deelname. In december zet ‘Ketelke’ een punt achter zijn profcarrière. Het spreekt voor zich dat De Ketele een passend afscheid zal krijgen op de 80ste Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent.

D’hoore, Kopecky en Bossuyt

Die eer zal ook Jolien D’hoore te beurt vallen. Het 31-jarige boegbeeld van het Belgische (baan)wielrennen hing enkele weken geleden, na Parijs-Roubaix, haar fiets aan de haak. Op zaterdagavond 20 november zal D’hoore – die in 2016 op de Olympische Spelen in Rio brons won in het omnium – gehuldigd worden. Diezelfde avond staat er een omnium op het programma waaraan D’hoores ‘opvolgsters’ Lotte Kopecky en Shari Bossuyt zullen deelnemen. Op vrijdagavond zullen onze nationale vaandeldraagsters Kopecky en Bossuyt ook al in actie komen in een puntenkoers.