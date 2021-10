Davide Ballerini verlengt contract bij Deceuninck-Quick.Step

Ballerini (27) werkte dit seizoen zijn tweede jaar af bij de Wolfpack. Hij schonk de ploeg van Patrick Lefevere eind februari de overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad nadat hij kort daarvoor twee ritten had gepakt in de Tour de la Provence. Deze zomer debuteerde de Italiaan in de Tour, waar hij bijdroeg aan de vier ritzeges van Mark Cavendish.

“We kenden zijn potentieel toen we hem lieten tekenen, en hij heeft niet ontgoocheld”, zegt Lefevere. “De voorbije twee jaar behaalde hij verschillende overwinningen en tegelijk toonde hij dat hij altijd klaar is om te werken voor zijn ploeggenoten. Bovendien heeft hij nog veel groeimarge en daarom was hem een nieuw contract laten ondertekenen een logische stap.”