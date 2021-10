Vlaanderen kleurt opnieuw rood op Europese coronakaart, Zuid-Europa kleurt steeds groener

Het ECDC publiceert elke donderdag een Europese coronakaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen en het percentage positieve tests in de voorbije veertien dagen. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.

Een land of regio kleurt rood in twee gevallen: wanneer de besmettingsgraad per 100.000 inwoners gedurende veertien dagen schommelt tussen 75 en 200 met een positiviteitsratio (positieve tests op 100) hoger dan 4 procent of wanneer de besmettingsgraad hoger is dan 200, ongeacht de positiviteitsratio.

Die kleurcode is voortaan dus van kracht voor heel België, net als bijvoorbeeld Ierland, Finland en Duitsland (met uitzondering van Sleeswijk-Holstein).

In buurland Frankrijk verdwijnt er ook fors wat groen: van de zeven groene regio’s vorige week blijven er nu nog drie over. Positief is dan weer dat voortaan ook Occitanië groen kleurt. In Italië komen er dan weer groene regio’s bij, zoals Emilia, Latium (de regio rond hoofdstad Rome) en Basilicata. Friuli-Venezia Giulia wordt voortaan wel opnieuw oranje. Ook in Polen komt er veel groen bij.

In het oosten en zuidoosten van Europa komen er nog enkele donkerrode gebieden bij. Naast de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen), Slovenië, Roemenië en het merendeel van Slovakije, kleuren voortaan ook delen van Kroatië en Griekenland opnieuw donkerrood.