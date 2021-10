Flanders Classics lanceert eSeries League: 10 virtuele wedstrijden voor mannen, vrouwen én jeugd

Na de succesvolle De Ronde 2020: Lockdown edition, gewonnen door Greg Van Avermaet thuis op de rollen, zette Flanders Classics vorige winter een volgende stap in z’n virtuele verhaal. Samen met Proximus en eSports specialist META werkte Flanders Classics de Proximus Cycling eSeries uit, een platform waar recreatieve fietsers virtuele fietschallenges kunnen aangaan. Nu is het moment aangebroken om ook een competitieve virtuele tak uit te bouwen: de Proximus Cycling eSeries League.

© Gregory Van Gansen

“We breiden onze virtuele plannen nu uit naar de competitieve doelgroep”, kondigt Flanders Classics CEO Tomas Van Den Spiegel trots het nieuwe concept aan. “Fietsliefhebbers onder ons kunnen nu niet alleen virtuele fietschallenges aangaan op ons platform, maar het ook van thuis uit tegen elkaar opnemen in deze nieuwe League. We hebben samen met partner RGT Cycling, 10 virtuele wedstrijden uitgewerkt in 10 wielergekke landen. Iedereen kan deelnemen, want we voorzien een klassement voor zowel mannen, vrouwen als jeugd.”

De eerste wedstrijd, op donderdag 28 oktober, neemt de deelnemers mee naar de wegen van de finale van ‘La Primavera’ en dus ook naar de Poggio. Deelnemen is gratis en doet ieder binnen z’n eigen categorie: de mannen strijden om de Het Nieuwsblad Men’s eTrophy, de vrouwen om de Wahoo Women’s eTrophy, jongens en meisjes (U15, U17 en U19) kunnen deelnemen aan de Cycling Vlaanderen Youth eTrophy. Aan het einde van elk van de 10 races, krijgt de top 25 punten. In maart 2022 kennen we de winnaar van het eindklassement.