Amerikaans leger gooit extreemrechtse soldaat met hitlersnor buiten

Een 31-jarige man is buitengegooid door het Amerikaanse leger. De extreemrechtse man, die al meermaals op het werk was verschenen met een hitlersnor, heeft daarmee een weinig benijdenswaardige primeur te pakken: hij is de eerste militair die ontslagen wordt omdat hij betrokken was bij de bestorming van het Capitool in januari. Dat meldt The washington post.