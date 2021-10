Dit seksadvies deelt Gwyneth Paltrow met haar kinderen

Als het over seks gaat ten huize Paltrow neemt ze naar eigen zeggen een neutrale positie in tegenover Apple (17) en Mozes (15), de dochter en zoon die ze kreeg met Coldplay-frontman Chris Martin. Dat doet ze met een reden: “Ik denk dat mijn generatie veel berichten over seks heeft gekregen waardoor we ons er slecht over voelden”, zei ze.

“Ik probeer gewoon nieuwsgierig te zijn, maar tieners zullen nooit met hun ouders over seks willen praten. Gelukkig kregen ze op de middelbare school een zeer grondige seksuele voorlichting. En dan ben ik er voor eventuele vragen, al zijn er niet veel.” Een advies dat ze zeker wel aan hen zal doorgeven, is om heel dicht bij hun eigen waarheid te blijven.

“Dat is volgens mij het belangrijkste dat niemand je ooit vertelt. Je moet echt integer omspringen met die waarheid. Als je een relatie hebt en je bent jezelf niet, kan het behoorlijk schadelijk zijn voor je zelfbeeld”, aldus Paltrow. “Ik zal mijn kinderen dus altijd aanmoedigen om echt naar zichzelf en hun instinct te luisteren. Te checken of iets goed voelt en van daaruit te handelen.”

Bekijk hier de trailer van Sex, Love, Goop, de nieuwe Netflix-reeks van Paltrow die koppels volgt tijdens hun zoektocht naar een spannender seksleven. Vanaf 21 oktober ook te bekijken in België.