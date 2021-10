Hoogrisicocontacten van personen die positief testten op coronavirus krijgen voortaan enkel sms van contacttracers

“De stijging van het aantal gevallen leidt ook tot een stijgende werkdruk in de callcenters”, legt Moonens uit. “Daarom werd beslist om in de meeste gevallen een sms te sturen in plaats van de hoogrisicocontacten op te bellen. Mocht er op het einde van de werkdag nog tijd zijn, kunnen zij wel nog opgebeld worden. Maar wie besmet is, is nu prioritair: zij worden wel nog opgebeld.”

Moonens erkent dat een sms minder dwingend is dan een telefoontje. “Het spreekt voor zich dat wij er ook de voorkeur aan geven om mensen op te bellen. Zo kunnen we mensen extra info geven en antwoorden op hun vragen. Jammer genoeg lukt dat niet meer in de huidige omstandigheden”, klinkt het. “Maar wie een sms ontvangt, kan nog altijd bellen naar het contactcenter met zijn of haar vragen.”

Om het extra werk op te vangen, werd vorige week vrijdag al beslist om het aantal medewerkers in de callcentra op te drijven, van 400 naar 500. “Die aanwervingsprocedure loopt volop”, zegt Moonens. “Het is een recente beslissing, maar indien nodig kan het aantal medewerkers later nog herbekeken worden.”