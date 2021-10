‘Sugar mama’ (44) overlaadt vriend (29) met geld en luxe maar steekt vooral de draak met zichzelf

Oudere mannen zoeken soms jongere vrouwen die ze kunnen overladen met geld en cadeautjes in ruil voor een relatie, de zogenaamde sugar daddy. Maar het omgekeerde bestaat ook. Dat toont Julie (44) dagelijks op TikTok. De Amerikaanse ontmoette haar vijftien jaar jongere vriend Zach via een datingapp en overstelpt hem sindsdien met luxueuze spullen en dure reisjes. In haar video’s legt ze graag uit hoe haar ‘leven’ als sugar mama eruitziet en beantwoordt ze vragen van haar volgers. Maar eigenlijk steekt ze de draak met zichzelf, haar veel jongere lief én TikTok.

Julie heeft zo’n 60.000 volgers op TikTok die haar avonturen volgen. Maar de Amerikaanse vrouw benadrukt dat haar video’s met een grote korrel zout moeten worden genomen. “Ik verdien zo’n 40.000 dollar per maand op sociale media”, legt ze uit. “Zach krijgt eigenlijk niet echt zakgeld, maar ik hou ervan hem te verwennen. Zo toon ik liefde.” En van die vrijgevigheid maakt ze graag een karikatuur in haar filmpjes.

De veertiger heeft twee volwassen kinderen, maar toen haar echtgenoot stierf, zocht ze weer liefde. “Ik merkte al snel dat ik meer gemeen heb met jongeren mannen”, klinkt het. “En met Zach klikte het onmiddellijk. Hij legt me ook altijd in de watten. Hij kookt heerlijk, borstelt mijn haar en masseert me voor het slapengaan. Maar we hebben momenteel geen trouwplannen.”

Door de humoristische en vaak ook controversiële video’s krijgt Julie regelmatig privéberichten van mannen die de plek van Zach willen inpikken. “Ze vragen of ik ook hun sugar mama wil zijn en zeggen dat ze gerust met hem willen vechten voor mij. Maar er komen ook onbeleefde opmerkingen van mensen die niet doorhebben dat mijn video’s een grap zijn en eigenlijk bedoeld zijn om te lachen met de trends op TikTok.”

