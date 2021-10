50-jarigen van Wijer blazen verzamelen

Op zondag 17 oktober bliezen de 50-jarigen van Wijer verzamelen in ‘Kiezehuys in Kermt. Staan op de foto van links naar rechts: Patrick Claes, Piet Paesmans, Johan Raskin, Marc schreurs en Nico Stiers. Bij de dames onderaan: Sigrid Vanstraelen,Sandra Thoelen,Heidi Vanweerts en Annick Vannijlen. “Tijdens een heerlijke zondagnamiddagbrunch hebben we veel herinneringen opgehaald en er werden veel mooie anekdotes verteld. Voor iedereen was dit een blij weerzijn en we hebben alvast afgesproken om in de toekomst wat vaker samen te komen” zo zegt Annick Vannijlen, die mee het initiatief nam voor deze bijeenkomst. “We hebben ook 50 roosjes neergelegd ter nagedachtenis van Sarah Vanstraelen. Ook zij was geboren in 1971, maar ze is jammer genoeg overleden in 2020” zo besluit Annick.