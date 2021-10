Billie Eilish lanceert vegan parfum

De nieuwste release van de Amerikaanse zangeres Billie Eilish is geen muziek, maar een parfum. De 19-jarige ster heeft een veganistisch geurtje ontwikkeld dat aroma’s van onder meer vanille en muskus bundelt in een sierlijke metalen flacon, geïnspireerd op vrouwelijke vormen.

Het parfum krijgt eenvoudigweg de naam Eilish mee en komt in een bronzen flacon in de vorm van een vrouwenbuste. De ster kondigde het nieuws zelf aan op Instagram. “Dit is een geurtje waarnaar ik jaren en jaren heb gezocht en het is mijn favoriete geur van de hele wereld. Parfum heeft altijd zo’n groot deel van mijn bestaan uitgemaakt. Het was dan ook een droom om deze geur te creëren en mijn ideeën tot leven te wekken. Het is een van de spannendste dingen die ik ooit heb gedaan en ik kan niet wachten tot jullie het ontdekken”, staat er.

Wat ruik je? Volgens het persbericht is het parfum een “warme en gezellige geur die als thuis aanvoelt, waar je ook bent”. Dat vertaalt zich qua ingrediënten in een boeket van gesuikerde bloemblaadjes, geaccentueerd door sappige mandarijn en rode bessen. Het hart van de geur ontvouwt zich met zachte kruiden, rijke cacao en romige vanille. De geur is verankerd door basisnoten van warme muskus, tonkaboon en andere houtsoorten.

Eilish zal pas verkrijgbaar zijn vanaf november, maar is via deze site al op voorhand te reserveren. Voor een flacon komt het op 68 dollar, omgerekend 58,40 euro.