Is schoolomgeving veiliger met maatregelen? Telraam meet alle verkeer aan basisschool in Maasmechelen

MAASMECHELEN

Aan het raam op de bovenverdieping van een klas in basisschool Sint-Jan aan de Bloemenlaan heeft minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) een Telraam geïnstalleerd. Deze minicamera registreert het verkeer in de schoolomgeving en levert meteen nuttige informatie over de verkeersafwikkeling. Het Telraam Proefproject Schoolomgevingen wordt uitgebreid naar nog elf andere Vlaamse scholen zoals in Bree.