Crowdfunding voor bewoners van bouwvallige residentie Platanus: “Hopen 50.000 euro op te halen”

In Sint-Truiden is het startschot gegeven van een grote crowdfunding-actie voor de getroffen bewoners van residentie Platantus. Het appartementsgebouw aan de Luikersteenweg met 25 wooneenheden werd in juli halsoverkop onbewoonbaar verklaard.

Het gebouw is nochtans maar goed zes jaar oud. Het gaat om het eerste appartementsgebouw in ons land dat met houtconstructie werd opgebouwd. Maar na zes jaar blijken veel vloeren en plafonds al weg te rotten. Deze zomer bleek dat de stabiliteit zelfs in het gedrang kwam. Daarom was een volledige evacuatie plots nodig. De vijfentwintig getroffen families hebben intussen allemaal elders onderdak moeten zoeken.

“De afgelopen maanden waren voor de bewoners een nachtmerrie en deze is nog niet voorbij,” zegt syndicus Pascal Pierco. “De kosten lopen immers onverminderd voort. Naast de gemeenschappelijke kosten voor hun onbewoonbaar appartement, zijn er nu ook de kosten van een nieuwe huisvesting. Vaak moet de lening nog steeds afbetaald worden. Ik begrijp dat voor enkele onder hen het water al aan de lippen staat.”

Daarom werd op één van de voorbije algemene vergaderingen al beslist om samen een crowdfunding op te starten. “We hopen zo een 50.000 euro bij elkaar te krijgen, of zo 2.000 euro per getroffen eigenaar. Pas op: dat geld wordt niet zomaar uitgedeeld. Het komt op de gemeenschappelijke rekening en we betalen er de oplopende juridische kosten mee en de vergoeding van expertises. De steun zou al een hele verademing kunnen betekenen.” Ondertussen moeten experten nog altijd uitmaken wie verantwoordelijk is voor de schade aan het jonge appartementsgebouw. Het is niet uitgesloten dat het gebouw deels moet afgebroken worden.

