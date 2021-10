Declan Rice scoorde dit seizoen in de Europa League zowel tegen Dinamo Zagreb als tegen Rapid Wien. Kan KRC Genk hem straks wel aan banden leggen? — © ISOPIX

Als we de clubwatchers van West Ham mogen geloven is Declan Rice de enige Hammer die immuun is voor het rotatiesysteem van David Moyes. De 22-jarige middenvelder, beste vriend van Chelsea-middenvelder Mason Mount, mag zelfs de immer kritische Roy Keane tot zijn fanbase rekenen.