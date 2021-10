Conny Schepers, T2 van Overpelt: “Ik ken Sint-Truiden misschien beter dan mijn eigen ploeg. Ik heb heel veel speelsters van die club begeleid in de verschillende nationale selecties.” — © Dick Demey

Dat DHC Overpelt zondag als leider aan de derby in Sint-Truiden mag beginnen, had voor de start van de competitie niemand verwacht. “Ook hier in Overpelt niet”, geeft T2 Conny Schepers toe.