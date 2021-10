“Alles gewoon kapot”: dak tribune 1 Bosuil deels weggeblazen door storm Aurore

Deurne

Storm Aurore heeft ook op de Bosuil in Deurne lelijk huisgehouden. Een deel van het dak van tribune 1 is weggeblazen en op het veld terechtgekomen. “Het zag er erger uit dan het was. Alles is onder controle”, klinkt het bij Antwerp, dat later vandaag een communiqué zal uitsturen.