Met dertien op vijftien heeft Maaseik B zijn start in nationale 3D niet gemist. De Maaslanders moeten in de stand enkel Genk laten voorgaan. Zaterdag komt notoire onbekende Bouillon op bezoek. Met libero Bram Franssen, in het dagelijkse leven content coördinator voor Tomorrowland One World Radio blikken we even vooruit.