Zeer pittige ochtendspits door regen en gladde wegen: 250 kilometer file

Door de hevige regen en gladde wegen is het donderdagochtend een “zeer pittige” ochtendspits geweest in Vlaanderen. Er stond zowat 250 kilometer file, maar er waren geen noemenswaardige incidenten. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

De rijomstandigheden waren donderdagochtend erg moeilijk op de Vlaamse wegen. Dat kwam door de hevige regen en de gladde wegen. In totaal stond er op de Vlaamse snelwegen ongeveer 250 km file.

Op veel plaatsen was het langer aanschuiven dan anders. Op de E313 vanuit de Kempen naar Antwerpen bijvoorbeeld moesten bestuurders meer dan een uur aanschuiven. “Ondanks de moeilijke omstandigheden waren er echter geen noemenswaardige incidenten”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

LEES OOK. Boom valt op rijdende auto in Peer, tientallen oproepen voor stormschade in Limburg

Alles wijst erop dat het de drukste ochtendpspits van dit jaar tot nu toe was, maar absolute zekerheid heeft het Vlaamse Verkeerscentrum daar wellicht pas morgen/vrijdag over. De metingen moeten de komende nacht nog verder verwerkt en gecheckt worden.

Zeer bijzonder was dat de ochtendspits veel vroeger gepiekt heeft dan anders. Reeds om 7 uur telde het Verkeerscentrum al ruim 100 km file. Om 9 uur lag het cijfer nog steeds rond de 200 km. “Weggebruikers moeten in deze periode van het jaar rekening houden met dit soort spitsen, want traditiegetriouw zijn oktober en november forse filekleppers”, aldus Bruyninckx..

De coronarust op de snelwegwegen ligt intussen alweer ver achter ons, besluit de woordvoerder.