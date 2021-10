Duivensport Limburg steunt Kom op Tegen Kanker

De avond in PC De Altenaar in Alt-Hoeselt begon met een welkomstwoord van voorzitter Hulshagen van het comité. Dan werden de winnaars in de bloemetjes gezet. Een grote bonnenverkoop van meer dan 50 grote liefhebbers bracht veel geld in het laatje. Met een grote zaaltombola , met een tv toestel als hoofdprijs, kwam er een einde aan een zeer geslaagde avond, waarbij de familie Jans ervoor zorgde dat niemand met lege handen naar huis ging.