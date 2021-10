Twee vrachtwagens gekanteld op E19, chauffeurs gewond

Een vrachtwagen belandde omstreeks 5 uur op zijn zij ter hoogte van Meer. De takeldienst komt het voertuig takelen wanneer het weer licht is. De chauffeur zou gewond geraakt zijn.

© BFM

Een uur later raakte ook een andere vrachtwagen in problemen, ter hoogte van Loenhout. De vrachtwagen belandde in de gracht en werd getakeld. Ook die chauffeur raakte gewond.

© BFM

