Woelige avond voor Cristiano Ronaldo: eerst winnende treffer, daarna afrekenen met veldbestormer

Cristiano Ronaldo maakte woensdagavond de comeback van Manchester United tegen Atalanta compleet door in de 81ste minuut de 3-2 binnen te koppen. Toen hij na het laatste fluitsignaal aan het vieren was voor de camera werd hij echter belaagd door een veldbestormer. De stewards waren er net op tijd bij, al konden ze niet verhinderen dat de indringer nog aan het truitje van CR7 trok. De Portugees kon er wel om lachen.

Na de 0-2-achterstand in de eerste helft tegen Atalanta maakten Rashford en Maguire de gelijkmakers. In de 81ste minuut was het wie anders dan Cristiano Ronaldo die United alsnog op weg zette naar de zege.

De Portugees kon zijn geluk niet op en vierde ook na het laatste fluitsignaal nog voor de camera’s. Tot er plots achter hem een veldbestormer opdook. De stewards voorkwamen erger, maar konden niet verhinderen dat de indringer aan het truitje van Ronaldo trok, die kon er wel om lachen en vierde daarna gewoon verder.

Ronaldo had vooraf kritiek gekregen van zijn voormalige ploegmaat Gary Neville over zijn werkethiek tijdens een wedstrijd, maar kreeg na de zege tegen Atalanta steun van coach Ole Gunnar Solskjaer. “Als iemand hem wil bekritiseren om werkethiek of houding, kijk dan naar deze wedstrijd, kijk hoe hij rondloopt - hij is geweldig voor het doel”, zei Solskjaer. “ We vroegen hem om tussen de lijnen te spelen en meer druk te zetten. Hij deed alles wat een centrumspits moet doen, de frontlinie aanvoeren en verdedigen. Het doelpunt is gewoon wat hij beter doet dan de meesten.”

© AP