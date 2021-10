Vicekampioen Phoenix begint met valse noot aan nieuw NBA-seizoen, Knicks verzorgen spektakel

Phoenix heeft zijn start in de nieuwe NBA-competitie gemist. De Suns, vorig seizoen verliezend finalist tegen Milwaukee, gingen woensdagavond in eigen stadion met 98-110 onderuit tegen Denver.

De Serviër Nikola Jokic, regerend MVP, leidde de Nuggets naar de zege met 27 punten en 13 rebounds. Denver nam zo revanche voor de uitschakeling tegen Phoenix in de halve finales van de play-offs in de Western Conference.

Utah, vorig seizoen de beste ploeg in de reguliere competitie, schoot goed uit de startblokken. De Jazz behaalde een 107-86 overwinning tegen Oklahoma City. Bojan Bogdanovic (22 punten) en Rudy Gobert (21 rebounds, 16 punten) namen de thuisploeg bij de hand.

De New York Knicks verzorgden het spektakel in hun seizoensopener in Madison Square Garden. Voor de ogen van beroemdheden als Dustin Hoffman, Spike Lee en Michael J. Fox trokken ze na twee verlengingen aan het langste eind tegen Boston: 138-134. Bezoeker Jaylen Brown blonk uit met 46 punten, elf meer dan Julius Randle van de Knicks.